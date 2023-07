Haddad volta a chamar ruralistas à Fazenda para destravar PL do Carf

O ministro Fernando Haddad voltou a chamar a bancada ruralista à Fazenda para tentar destravar o projeto do voto de desempate pró-Fisco em julgamentos do Carf. Por ter urgência constitucional, a proposta trava a pauta da Câmara e impede a votação do arcabouço fiscal.

Ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sergio Souza (MDB-PR) levou ao ministro nesta quarta-feira uma emenda ao texto que só permite a execução de garantias de contribuintes derrotados no Carf depois do trânsito em julgado de recursos apresentados à Justiça.

Outro efeito da emenda é submeter a autoridade administrativa à responsabilização funcional por eventuais abusos na aplicação da legislação tributária.

Para a bancada ruralista, a apreensão de Haddad com o risco de derrota no projeto do Carf tornou-se um trunfo para negociar pontos sensíveis ao agro na reforma tributária – mais uma das propostas econômicas elencadas por Arthur Lira no atual “esforço concentrado”.

Na terça-feira, o grupo havia defendido, em nota oficial, a rejeição do projeto – resultado que atingiria em cheio o plano fiscal do governo Lula, lastreado em crescimento constante da arrecadação. Só com o retorno do voto de desempate pró-Fisco no Carf, Haddad estima obter receita extra de mais de 100 bilhões de reais por ano.

Horas depois da divulgação da nota oficial na terça, como mostrou o Radar, o ministro chamou às pressas o atual presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR), para uma reunião.

Para evitar a derrota do PL do Carf, se não houver acordo com a bancada ruralista, só restaria ao governo a alternativa de retirar a urgência constitucional do projeto. Sob o rito regular, a tendência é a tramitação da proposta avançar lentamente, se tanto.