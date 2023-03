Haddad é ministro da Fazenda porque é criativo, diz Lula

Na fala de abertura da reunião que está acontecendo no Palácio do Planalto, sobre projetos para a infraestrutura do país, o presidente Lula disse aos 13 ministros presentes que, quando voltar da viagem à China, no final do mês, quer começar a viajar o Brasil, pra gente voltar a inaugurar casas, escolas, creches, estradas, universidades e escolas técnicas.

“Nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta. Nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem”, declarou o petista, sentado entre os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda, Fernando Haddad.

“E é por isso que Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele e ele vai ter que arrumar. Ele e a Simone [Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento] vão sentar na mesa e vão arrumar o dinheiro que nós precisamos para fazer investimento nesse país”, declarou.

O petista prosseguiu dizendo que não se pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer “porque alguém disse que o PIB não vai crescer”.

“Nós vamos dizer que o PIB vai crescer porque nós vamos fazer o PIB crescer, porque nós vamos gerar empregos, e vamos gerar empregos com as pequenas coisas”, afirmou Lula, acrescentando que quer saber o papel dos bancos públicos para alavancar os investimentos e empréstimos para pequenos e médios empreendedores, cooperativas, grandes empresários, além dos Estados e prefeituras que estão com capacidade de endividamento.

“Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para você construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá pra gente ficar achando que o gostoso nesse país é guardar dinheiro. Não. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação e sobretudo em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro”, disse o presidente.

No final do seu pronunciamento, ele brincou com os participantes da reunião e disse que os ministros não deveriam ter medo de falar de dificuldades com dinheiro, porque o “homem tá aqui”, segurando o braço de Haddad.

“E esse é o lado bom do ministro da Fazenda, que é o sangue árabe dele”, concluiu, sorrindo.