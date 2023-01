Haddad diz que quer discutir novo arcabouço fiscal no Congresso em abril

O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse nesta terça que tem a pretensão de discutir em abril com parlamentares os moldes da nova âncora fiscal. A proposta é que a medida substitua o teto de gastos públicos, esgarçado antes mesmo da posse do governo Lula.

Depois de anunciado como ministro, Haddad repetiu como um mantra que o novo arcabouço fiscal seria resolvido no primeiro semestre. A fala não acalmou o mercado financeiro, que fechou mais um dia em forte queda nesta segunda. O novo chefe da Fazenda, portanto, resolveu ser mais preciso sobre os planos para controlar as contas públicas.

“Eu gostaria de a partir de abril, mais para o fim do mês, começar a discutir com o Congresso a Reforma Tributária e o novo arcabouço fiscal, que no meu ponto de vista, podem e devem andar juntos. Acho que esse é um bom planejamento, atende a premência do momento, atende a urgência do momento”, disse Haddad, em live, para jornalistas do portal Brasil 247.

Portanto, a nova âncora fiscal deve estar em consonância com o pacote de medidas da Reforma Tributária. O autor da proposta que tramita no Congresso, Bernard Appy, foi anunciado por Haddad como secretário especial do Ministério da Fazenda. Com isso, o ministro pretende ter um trânsito mais fluido no Legislativo.

“Nós sabemos que o tempo é curto. Nós temos aí, um trimestre, para anunciar as medidas necessárias para recolocar a economia brasileira no rumo certo. E, a partir de abril, com as comissões instaladas na Câmara e no Senado, podemos endereçar as mudanças estruturais que o Brasil precisa”, afirmou o ministro.

Na entrevista, Haddad disse que a agitação do mercado não é reflexo da desconfiança de medidas do governo Lula, que a contragosto do ministro da Fazenda, retirou os impostos sobre os combustíveis por 60 dias. Para o ex-prefeito de São Paulo, a culpa é do governo Bolsonaro.

“O que aconteceu com o mercado é que tá caindo a ficha que a irresponsabilidade tomou conta do país em 2022 e foi produzido um rombo de 200 bilhões e o juros subiu a 13,75, repito, o maior juro real do planeta, nesse momento”.