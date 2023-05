Haddad deve se reunir com Cláudio Cajado nesta segunda-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta segunda que deve receber o relator da nova regra fiscal, o deputado Cláudio Cajado, no “fim do dia”. A versão final do texto deve ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira e é, provavelmente, o projeto mais importante enviado pelo governo ao Congresso neste primeiro semestre.

“Ele está recebendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda. Ele tem sido uma pessoa do diálogo, tem ouvido todo mundo, quer acertar, vai acertar”, disse Haddad a jornalistas na chegada ao ministério.

“Ele deve passar aqui no fim do dia, porque ele está chegando à tarde e eu coloquei a equipe à disposição dele”, acrescentou o ministro.

No fim da manhã, o ministro foi conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.