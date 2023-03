Haddad começa peregrinação política por novo arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesse momento de uma reunião de almoço com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, dando início à peregrinação política dentro do governo para finalizar a proposta do novo arcabouço fiscal.

“Nós fechamos a proposta de marco fiscal na Fazenda, do arcabouço fiscal, e agora estamos socializando com a área econômica para fechar um entendimento de toda a área econômica para levar para o presidente”, explicou Haddad ao chegar ao prédio do ministério, no fim da manhã.

Além dos dois ministros, participam do encontro os secretário-executivos da Fazenda, Gabriel Galipolo, e do Planejamento, Gustavo Guimarães, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos.

Antes de participar do almoço, o ministro da Fazenda esteve no Palácio do Planalto em uma “reunião de trabalho” com o presidente Lula, outros ministros e os três líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso.

Segundo Haddad, não houve uma pauta específica e o encontro foi “mais de alinhamento”, sobre relações com o Congresso e entre os ministérios.

Questionado por jornalistas sobre a definição dos novos diretores do Banco Central, ele respondeu que trata-se de uma prerrogativa de Lula, que certamente vai entrevistar nomes encaminhados pela Fazenda e tomar a decisão.