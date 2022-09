Haddad cancela evento em Ribeirão Preto por falta de segurança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O evento eleitoral do candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT), que deveria ocorrer nesta sexta em Ribeirão Preto, foi cancelado. O secretário de comunicação do diretório do PT do município, José Alfredo Carvalho, informou que o temor de um ataque motivou o adiamento.

“Nossa segurança local acabou tendo informações de fontes confiáveis. Achamos por bem cancelar neste momento”, disse.

De acordo com Carvalho, a agressão poderia ocorrer por meio de algum infiltrado. Ele também falou sobre a possibilidade de um ataque por drone. O diretório do PT em Ribeirão Preto optou por deixar o comício, que iria ocorrer na esplanada do Theatro Pedro II, para outra data.

Além da fala para os apoiadores, o petista faria uma caminhada pelas ruas da cidade. O ex-prefeito de São Paulo seria acompanhado por personalidades do PSB: a candidata a vice na chapa de Haddad, Lúcia França, o marido dela e ex-governador, Márcio França, e o candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin.

