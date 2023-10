Haddad anuncia indicados do governo à diretoria do Banco Central

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

30 out 2023, 11h50

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad anunciou há pouco os nomes de Paulo Picchetti e de Rodrigo Teixeira como os escolhidos do governo para a diretoria do Banco Central. A dupla foi indicada por Lula e terá de ser aprovada em sabatina na CAE do Senado para só então ser nomeada.

Paulo Pichetti foi indicado para a diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Rodrigo Teixeira vai para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.

A diretoria colegiada do Banco Central é composta pelo presidente, Roberto Campos Neto, e oito diretores. A gestão atual já indicou dois nomes ao órgão e agora, se aprovada a dupla, terá quatro diretores no colegiado.