Hacker diz a Sergio Moro na CPMI que ele é um ‘criminoso contumaz’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convocado a depor nesta quinta na CPMI do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto foi questionado há pouco pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e teve um duro embate com o ex-juiz da Lava-Jato, alvo do vazamento de conversas promovidas por ele em 2019 — que ficou conhecido como Vaza-Jato.

Durante a inquirição, Moro destacou a ficha corrida do depoente na Justiça e Delgatti rebateu dizendo que o senador é um “criminoso contumaz”. Chamado de “bandido que foi preso”, ele declarou que o parlamentar só não está preso porque recorreu ao foro privilegiado.

O senador iniciou seus questionamentos dizendo que sua equipe tentou levantar os antecedentes criminais de Delgatti mas teve dificuldades porque a lista é “bastante extensa”, e perguntou a quantos processos por crimes de estelionato ele respondeu ou responde. O hacker disse ter respondido a “cerca de quatro ações” e que foi absolvido em todas elas, e alegou que foi vítima de uma perseguição de um promotor e de um delegado em Araraquara.

Na sequência, Moro citou uma condenação em um caso em que Delgatti foi condenado, mas a pena não foi aplicada porque houve a prescrição do crime, por estelionato, por ter causado prejuízos a 44 clientes do banco Itaú, desbloqueando e utilizando seus cartões de crédito.

“Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou?”, questionou Moro.

“Relembrando que fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula e integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de vossa excelência, li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes”, rebateu Delgatti.

Continua após a publicidade

O ex-juiz então pediu que o hacker fosse advertido “que não pode chamar um senador de criminoso e cometer o crime de calúnia”.

“Eu peço escusas então”, disse o depoente, utilizando uma expressão que usada com frequência pelo próprio Moro.

O senador Cid Gomes, que presidia a CPMI no momento do embate, pediu que Delgatti respeitasse o plenário da Casa e ele disse que retirava o que disse e pediu novamente “escusas”.

“O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor”, prosseguiu Moro.

Interrompendo o senador, Delgatti afirmou que “o senhor não foi preso porque recorreu ao foro por prerrogativa de função”.

“O senhor foi condenado… o senhor foi condenado… o senhor é inocente como o presidente Lula então, é isso?”, rebateu Moro.

Cid Gomes então solicitou que houvesse “respeito de ambas as partes”. “A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes desta Casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não se repita mais”, declarou.