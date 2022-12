Há quatro anos, Bolsonaro anunciava primeiras medidas para armar população

Falto pouco mais de 48 horas para que Jair Bolsonaro, provavelmente refugiado em alguma propriedade de amigos nos Estados Unidos, se despeça do poder. O presidente decidiu não passar a faixa a Lula.

Há quatro anos, a situação neste dia 29 de dezembro era bem diferente. O presidente anunciava pelas redes, método que se tornaria uma marca de sua gestão, as primeiras medidas para facilitar o acesso da população a armas de fogo.

“Por decreto pretendemos garantir a posse de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar seu registro definitivo”, disse Bolsonaro.

A opção por medidas de governo que não eram prioridade no país, como as armas, foi uma das marcas da gestão do presidente que se despede do poder no fim de semana.