Guerra na Ucrânia faz Exército adiar projeto sobre blindados

VEJA Mercado em Vídeo

A rodada de otimismo na China e entrevista com Ricardo Campos

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 15. Os investidores reagem a números de produção industrial e de varejo melhores que o esperado na China em agosto. No Brasil, o Ibovespa engatou sua quarta sessão consecutiva em alta em uma semana marcada pelos números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Na próxima semana, será a vez dos bancos centrais se reunirem para discutir as políticas monetárias de ambas economias. Diego Gimenes entrevista Ricardo Campos, CEO da Reach Capital.