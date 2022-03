‘Guerra estúpida acontecendo e o presidente foi passear’, disse Ciro Gomes

O Carnaval de sol de Jair Bolsonaro (PL) no litoral de São Paulo enquanto brasileiros penam para fugir da invasão russa à Ucrânia foi motivo de críticas de Ciro Gomes (PDT) nesta quarta.

Segundo o presidenciável, o Brasil sofrerá as consequências da guerra por conta da “estúpida política de preços” da Petrobras, que usa as variações do barril de petróleo e do dólar para definir o preço da gasolina, do diesel e do gás no mercado interno.

Ciro disse que enquanto os impactos se avizinham e o conflito na Europa escala, o presidente foi passear em um condomínio de luxo no Guarujá durante o feriado.

“O [barril] de petróleo bateu 104 dólares lá fora. A Petrobras já anunciou que vai manter essa estúpida política de preços que vai arrebentar com taxista, com motorista de aplicativo, com caminhoneiro, com a dona de casa, que não dão conta de pagar [os combustíveis] em [valores atrelados a] dólar especulativo porque está acontecendo uma guerra estúpida na humanidade e o nosso presidente foi passear em um condomínio de luxo no Guarujá”, disse ele, em entrevista à rádio A Tarde FM, de Salvador.