Guerra de Bolsonaro contra urnas vai entrar em nova fase com Moraes no TSE

Alvo prioritário dos ataques de Jair Bolsonaro nessa cruzada contra o sistema eleitoral, Edson Fachin cumpriu a missão para a qual se preparou quando assumiu o TSE.

Quando ocupou a chefia da Justiça Eleitoral no início do ano, o ministro disse aos colegas que tinha o dever de estabelecer uma linha de contenção ao avanço retórico de Bolsonaro contra a urna eletrônica e as eleições.

Nos últimos meses, o ministro precisou se expor e falar quase que semanalmente sobre os riscos da cruzada autoritária alimentada pelo Planalto. Além de defender a segurança e a legitimidade das eleições pelo voto eletrônico, fez uma depuração na polêmica comissão criada para tratar da segurança das urnas eletrônicas, que incluiu militares orientados por Bolsonaro para tumultuar o processo, e respondeu a todos os movimentos políticos do bolsonarismo para desacreditar o sistema.

Em sua última agenda antes de entrar de férias – ele está descansando pelos próximos dias –, Fachin encaminhou a participação de observadores de organismos internacionais como a OEA nas eleições e voltou a rebater o discurso de golpe.

Como estratégia para constranger o discurso autoritário do presidente da República, fez questão de dizer nos Estados Unidos que o Brasil caminha para ver apoiadores do presidente tentando promover a mesma baderna registrada por seguidores de Donald Trump no Capitólio. As falas obrigaram o governo a dizer que nada disso ocorreria, ainda que todas as árvores do Planalto saibam o que se passa nas mentes radicais dos bolsonaristas.

A partir do próximo dia 16 de agosto, quem assumirá o comando do TSE será Alexandre de Moraes. Bolsonaro teme o ministro porque sabe que estão guardados com ele poderosos segredos do que se passou no coração do governo nesses três anos e meio de mandato. A briga com Moraes será menos retórica e mais direta no poder da “caneta”, aquela que Bolsonaro frequentemente cita, como quem espera pelo pior.

Para colegas de Moraes na Corte, essa será a mudança de fase no embate entre a Justiça Eleitoral e o Executivo. Fortes emoções estão a caminho no embate com Bolsonaro. “O ministro Alexandre não tem medo de grito, não se intimida e tem poder da caneta para fazer o que é necessário”, diz um ministro do TSE.