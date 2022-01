Guedes tenta tirar da gaveta projeto enterrado pelo centrão

Em julho do ano passado, o Radar revelou que a CGU, em parceria com a equipe de Paulo Guedes, preparavam o lançamento de uma ferramenta inovadora no governo.

O Portal da Transparência do governo passaria a informar, ao lado do nome de servidores graduados do governo, a identidade do padrinho político responsável pela nomeação.

O presidente de um determinado órgão foi flagrado roubando? Quem indicou? A respostas estaria ao alcance de todo cidadão, bastando uma consulta rápida no site do governo.

Estava tudo certo para o projeto entrar no ar, mas algo mudou o rumo da proposta naqueles dias de julho do ano passado. Jair Bolsonaro trocou o chefe da Casa Civil. Tirou Luiz Eduardo Ramos para colocar na cadeira o cacique do centrão, Ciro Nogueira. Não é preciso dizer o que o centrão achava da proposta de ver divulgado na internet os nomes dos deputados, senadores e caciques partidários com indicações no governo.

O assunto foi para a gaveta, permaneceu lá seis meses e agora a turma de Guedes tenta novamente colocá-lo de pé. Será que vai vingar?