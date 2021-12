Guedes se une a Bolsonaro para barrar o marco dos jogos de azar

O Radar mostrou mais cedo que Paulo Guedes vai colocar suas esperanças no próximo ano na aprovação de marcos regulatórios. Beleza. Um deles, no entanto, ficará pelo caminho. Jair Bolsonaro não quer e Guedes também não vai lutar pela aprovação do marco dos Jogos de Azar no Congresso em 2022.

Ciente de que o tema divide apoiadores importantes da base bolsonarista, como os evangélicos, o ministro da Economia focou no baixo retorno econômico da matéria para deixar o tema de lado.

“A arrecadação (que será gerada) com o marco dos jogos nem é tão grande”, diz Guedes.