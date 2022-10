Guedes diz que salário mínimo e aposentadoria terão reajuste

Atualizado em 20 out 2022, 12h04 - Publicado em 20 out 2022, 11h36

Ministro da Economia, Paulo Guedes nega informação publicada pela Folha nesta quinta de que o governo vá mexer na regra que atualiza, pela inflação, o salário mínimo e a aposentadoria.

Segundo o ministro, além de repassar a inflação, ele estuda formas de conceder aumento real no próximo ano, caso Jair Bolsonaro seja eleito. A regra para desindexar o salário mínimo e a aposentadoria — hoje corrigidos pelo INPC –, segundo ele não está na mesa.

“Não se muda regra no meio do jogo. Vamos reajustar os salários e as aposentadorias pelo menos com o repasse da inflação, mas também estamos estudando medidas para dar aumento real no próximo ano”, diz Guedes ao Radar.