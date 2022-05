Guedes discute privatização da Eletrobrás com Sachsida, BNDES e TCU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Altas dos combustíveis e da conta de luz que nada. A principal preocupação do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, é com a privatização de empresas estatais.

Sachsida e Paulo Guedes passarão o dia desta terça-feira em reuniões sobre a privatização da Eletrobrás. O titular do MME sentará com quatro ministros do TCU: Jorge Oliveira, Aroldo Cedraz, Antônio Anastasia e Walton Alencar.

O órgão retomará na quarta as discussões sobre a venda da estatal de energia elétrica e o governo quer garantir que o processo receba o aval do tribunal para seguir adiante.

Também estão previstos encontros nesta quarta de Guedes e Sachsida com a AGU, o BNDES e a própria diretoria da Eletrobrás. Às 16h, os ministros de Jair Bolsonaro se encontram com representantes do fundo soberano árabe Mubadala, que é um dos potenciais interessados na venda dos ativos da Eletrobrás.