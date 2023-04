GSI vai passar a exigir vacinação de servidores contra Covid, diz Cappelli

O ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, anunciou há pouco que está editando uma portaria que obriga os servidores da pasta a apresentarem comprovante de vacinação atualizada da Covid-19.

“Quem mantém contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias”, disse o ministro interino da pasta, pelas redes sociais.

No último dia 10, na reunião ministerial dos 100 dias de governo, o presidente Lula afirmou que iria proibir a entrada de pessoas não vacinadas contra o coronavírus no Palácio do Planalto. Ele e os ministros usavam broches do Zé Gotinha.

“Nesse Palácio (do Planalto) não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina”, disse Lula. “Aqui, para entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Isso vale, inclusive, para as audiências que eu vou dar”, acrescentou.

Nesta quinta, Cappelli autorizou a exoneração de mais 58 servidores do GSI, que se somaram à demissão de três secretários e outros 26 funcionários, anunciadas na véspera.

Continua após a publicidade