Grupos da transição de Lula encontram ministros de Bolsonaro nesta terça

Integrantes de três grupos de trabalho do gabinete da transição de Lula se reunirão nesta terça-feira com auxiliares do governo de Jair Bolsonaro.

Pela manhã, os integrantes do grupo de Minas e Energia, como o ex-presidente da EPE Maurício Tolmasquim e o senador Jean Paul Prates, se reunirão com o ministro de Minas e Energia, Aldolfo Sachsida. O encontro será na sede do ministério, em Brasília.

Já os membros do grupo de trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome se reunirão com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Entre os integrantes desta equipe está a senadora Simone Tebet e a chef de cozinha Bela Gil.

À tarde, os participantes do GT de Comunicação Social, como o deputado André Janones e a ex-ministra Tereza Cruvinel, vão receber na sede da transição, no prédio do CCBB, em Brasília, representantes da EBC e da Secom, do Ministério das Comunicações.