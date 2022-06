Grupo V3A compra a agência Road

O grupo V3A anunciou nesta semana a compra da agência Road. Especializada em marketing digital, performance e marketing de influência, a agência, que completa 5 anos em 2022, atende a mais de 100 clientes ativos e traz consigo uma equipe de mais de 70 colaboradores, com previsão de fechar o ano com 120.

Desde sua fundação, a Road soma o atendimento a empresas de diversos setores, com destaque para clientes como Multiplan, Limppano, Nestlé, Energisa, Megamatte, Hotel Aretê, Reflora e entidades como o Instituto da Criança e Instituto Reação, exemplo dos princípios ESG da agência, que atua em parceria com as instituições.

“Em 2020, traçamos um planejamento estratégico de crescimento do grupo V3A até 2026. Um dos nossos focos era exatamente ganhar relevância nas frentes de On Demand e Ventures através da ampliação do nosso mix de serviços. E o digital estava no centro desta meta. Trazemos não apenas um parceiro para o grupo, mas uma empresa que já compartilhava dos nossos valores”, diz Marcos Jochimek, CEO da V3A.