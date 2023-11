Grupo parlamentar Brasil-Israel condena falas de Lula ao repatriar de Gaza

O grupo parlamentar Brasil-Israel enviou nesta terça-feira uma nota de repúdio às falas de Lula ao recepcionar repatriados da Faixa de Gaza, em Brasília. De acordo com o comunicado, o presidente comparou “uma nação soberana e democrática aos terroristas do Hamas”.

Os parlamentares ainda dizem que Lula deveria agradecer a Israel pela cooperação com a Polícia Federal, que permitiu a identificação de supostos membros do Hezbollah no Brasil. Eles reforçam a liberdade de expressão religiosa em Israel e dizem que a diplomacia brasileira deveria condenar o Irã por financiar grupos terroristas.

“O presidente Lula está mal orientado pelo atual grupo que comanda o Ministério das Relações Exteriores e que, cada vez mais, leva o Brasil a se apequenar no cenário mundial entre países desenvolvidos e democráticos”, diz o comunicado.

A nota é assinada pelo senador Carlos Viana (Podemos – MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel e da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, e pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, deputado Silas Câmara (Republicanos – AM).