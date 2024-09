Grupo paranaense de bailarinos apresentará obra premiada no Rio

Giro VEJA - segunda, 9 de setembro

Ofensiva contra Moraes no Congresso e governo Lula surpreendido por Maduro

O presidente Lula escolheu, nesta segunda-feira, a deputada estadual de Minas Gerais Macaé Evaristo, filiada ao PT, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira após revelações de denúncias de assédio sexual. A crise no governo, o fim da representação brasileira na embaixada argentina em Caracas e as pautas da oposição no Congresso são os destaques do Giro VEJA.