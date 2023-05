Grupo Dias Pereira é acusado de fraude em recuperação judicial

Com dívidas superiores a 994 milhões de reais, o Grupo Dias Pereira está na mira de credores que acusam a companhia de fraude no processo de recuperação judicial.

Os advogados de credores que têm mais de 400 milhões de reais a receber solicitaram a anulação da concessão da recuperação judicial. De acordo com a RE Agro, uma das empresas credoras, o Grupo Dias Pereira teria inventado créditos inexistentes na lista de credores, usando a recuperação judicial como meio de preservar seu patrimônio e escapar de execuções judiciais.

Entre as irregularidades que emergiram, segundo a RE Agro, destacam-se a concessão da recuperação judicial em menos de 24 horas, sem uma análise adequada das contas e documentos, bem como a suposta assinatura de documentos por parte do fundador do grupo, que faleceu há meses. Tais práticas levantam sérias preocupações quanto à integridade e legalidade do processo de recuperação judicial.