Grupo de Paes terá PM bolsonarista como candidato a deputado

Gabriel Monteiro é figurinha carimbada no Rio. PM e youtuber, ele ficou conhecido pelos vídeos que faz assediando pessoas no meio da rua com perguntas sobre direitos dos LGBTQI+ e sobre a legalização das drogas, entre outros temas que grupos conservadores fazem oposição.

Eleito vereador do Rio pelo PSD em 2020, ele passou também a fazer vídeos em hospitais públicos denunciando supostas irregularidades. Bolsonarista, Monteiro se diz afastado da militância em prol de Jair Bolsonaro e de sua família.

Ele costuma dizer que é contra a política institucional e já declarou inclusive ser favorável à extinção dos partidos. No fim de janeiro, Monteiro confirmou ao Radar sua disposição em concorrer a uma vaga de deputado estadual. Nesta terça, um cacique do PSD contou que o partido irá encampar o projeto.

Como se sabe, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, é hoje o cacique maior do PSD no estado. Também é sabido que o prefeito não tem uma boa relação com Bolsonaro. Pelo contrário, o alcaide critica o presidente de maneira recorrente.

Na busca para construir uma nominata de deputados que tenha bastante votos, Paes deixará de lado suas diferenças com o bolsonarismo e aceitará abrigar o projeto do PM em busca de uma cadeira na Assembleia do Rio. Monteiro foi o terceiro vereador mais votado da capital em 2020, com pouco mais de 60.000 votos.

Neste sábado, ele estava em um festival de rap no Rio quando um dos artistas no palco puxou um coro de “fora” que foi repetido pela multidão até o vereador deixar o local. Nas redes, ele negou ter sido expulso do evento.