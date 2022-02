Grupo de Jefferson no PTB diz que retomará o controle a ‘qualquer momento’

A briga pelo controle do PTB parece não ter fim. O Radar mostrou mais cedo nesta quarta que Graciela Nienov, de posse de uma decisão favorável no TSE, retomou o controle das senhas de administração do partido junto à Justiça Eleitoral e promoveu um expurgo contra seus desafetos. Em uma tacada só, ela destituiu a direção do PTB no Rio, em São Paulo e em outros dez estados simpáticos a Roberto Jefferson e ao bolsonarismo.

Graciela perdeu o posto de presidente do PTB em 11 de fevereiro quando o diretório nacional do partido, em uma reunião extraordinária, votou por mudar a executiva, retirando do poder o grupo político da dirigente, que foi à justiça reclamar de perseguição.

Não deve durar muito o acesso de Graciela às senhas do partido nos sistemas do TSE. São essas senhas que determinam na prática quem está no comando da legenda. Na terça passada, o então presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, determinou que as senhas fossem restituídas à direção nacional eleita no último dia 11. No caso, o grupo adversário de Graciela.

A agora ex-presidente do PTB move ações na justiça cível para tentar reverter o resultado da votação que a tirou do cargo, mas ainda não teve sucesso no mérito. Um aliado de Roberto Jefferson contou ao Radar que seu grupo receberá as senhas de volta conforme decidido por Barroso e retomará o controle do partido “a qualquer momento” entre esta quarta e esta quinta.