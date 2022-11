Grupo de Isabel na transição teria primeira reunião nesta quinta

O grupo técnico do Esporte do gabinete de transição do governo Lula, que teria a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado como uma das integrantes, se reuniria pela primeira vez nesta quinta-feira, mas o encontro foi cancelado após a morte da ex-atleta, nesta quarta.

Os membros do grupo, anunciados na última segunda pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foram surpreendidos pela notícia e resolveram adiar a reunião, de acordo com o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, que também integra a equipe.

Além de Isabel e do ex-ministro da Secretaria de Comunicação, foram indicados para o grupo do Esporte o ex-jogador de futebol Raí, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, a atleta paralímpica Verônica Silva Hipólito, o ex-atleta e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, a ex-jogadora de basquete Marta Sobral, a ex-vice-prefeita de São Paulo Nádia Campeão e o ex-vereador de São Bernardo do Campo (SP) José Luís Ferraresi.