Greve abre guerra entre servidores e chefe da Receita Federal

Vital na estratégia de Fernando Haddad para ampliar a arrecadação e cumprir a meta fiscal em 2024, a Receita Federal vive uma crise entre servidores e o atual chefe do órgão Robinson Barreirinhas.

Alegando descumprimento de acordo por parte do governo, os servidores iniciaram uma greve no órgão. Nesta terça, durante um ato da categoria, Barreirinhas desceu do carro e cumprimentou auditores, dizendo que tudo seria resolvido na primeira semana de dezembro.

Um dia antes de falar com os servidores, no entanto, o chefe da Receita pediu à AGU que acionasse a Justiça contra a greve. Esse movimento foi interpretado como uma traição pela categoria.

“Enquanto os auditores aguardavam a sinalização do governo, o secretário Barreirinhas usou do tempo requerido para provocar e subsidiar a AGU a ingressar com medida judicial para suplantar o movimento. O gesto caiu muito mal entre os auditores, um ato de deslealdade e falta de transparência”, diz George Alex de Souza, diretor da Unafisco e presidente do Sindifisco-DF.

“Se os objetivos fiscais do governo corriam risco, o movimento do secretário só coloca mais combustível na fogueira. O fato concreto é que sem o trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal os ousados planos fiscais do governo ficam mais difíceis de serem alcançados”, segue Souza.

Em ofício à AGU, Barreirinhas pede ao órgão uma ação na Justiça contra a greve para “manutenção dos serviços essenciais da Receita Federal e do Carf”.

“Em atenção à deflagração de greve por parte do Sindifisco Nacional, e diante da necessidade de preservar a prestação de serviços essenciais à sociedade, aprovo e encaminho Nota Executiva em que consta detalhamento dos impactos da greve e indicação de percentuais mínimos necessários à manutenção das atividades da Receita e do Carf”, diz o texto de Barreirinhas.

Apesar da contrariedade da categoria, faz parte da obrigação do chefe da Receita acionar a AGU para pedir providências de modo a preservar os serviços essenciais da Receita durante o movimento grevista. Se não atuasse assim, Barreirinhas poderia até ser responsabilizado pela Justiça.