Greenpeace lança versão futurística de GTA V em meio a desastre ambiental

Nada de roubar carros, explodir ruas ou assaltar pedestres. A nova versão do famoso jogo GTA V se desenrola em um cenário futurístico de desastre ambiental e, entre os objetivos, o jogador precisa completar missões de ajuda humanitária e resgate.

O mapa, desbloqueado apenas até esta sexta, 25, foi criado pelo Greenpeace em parceria com a agência VMLYR para engajar o público jovem na pauta das mudanças climáticas que já impactam o planeta.

A cidade de Los Santos é transformada em ‘Los Santos +3ºC’ e mostra as consequências de um aumento de três graus na temperatura do planeta.

Nesse novo universo, os jogadores têm que enfrentar áreas inundadas, reservatórios secos, poluição do ar e uma drástica diminuição da fauna e da flora. Os personagens são obrigados a usar máscaras, cansam mais rápido e devem concluir tarefas como resgatar refugiados climáticos e transportar água potável.

De acordo com dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o mundo vive a última janela de oportunidades para uma tomada de ação que promova mudanças urgentes e necessárias para conter a crise do clima.

Para o Greenpeace Brasil, o que acontece em Los Santos+3º é um retrato dos impactos que a sociedade já sofre e sofrerá de maneira ainda mais intensa caso ações efetivas não sejam realizadas.