‘Grande indignação’, diz Gleisi sobre inquérito do assassinato de petista

Presidente nacional do PT, a deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann reagiu com “grande indignação” ao que classificou como “conclusões açodadas” do inquérito da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do Marcelo Arruda, militante do partido, por um simpatizante bolsonarista, Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR), no último domingo.

A delegada do caso, Camila Cecconello, afirmou nesta sexta que não há como apontar que o crime foi político ou motivado por ódio, e indiciou Guaranho por homicídio qualificado por motivo torpe.

“As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado, para agredir e ofender exclusivamente por motivação política. E, mesmo assim, a delegada do caso quer concluir que a motivação foi pessoal, exatamente a versão que Bolsonaro e Mourão querem impor, contra a verdade dos fatos”, declarou Gleisi.

A líder petista apontou ainda que a delegada negou o acesso dos advogados da família de Arruda à investigação, lembrando que essa é “uma obrigação da autoridade e um direito da defesa, previstos na Constituição e nos tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil assinou”.

“A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família, se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime”, criticou.

“Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio, com evidente motivação política, que tem que ser investigado na alçada da Justiça Federal, como requisitamos à Procuradoria-Geral da República na última terça-feira”, acrescentou a dirigente do partido.

Ela lembrou ainda que a polícia paranaense até hoje não deu um desfecho à investigação do atentado a tiros contra a caravana do ex-presidente Lula, em março de 2018.

“A conclusão, açodada e contraditória aos fatos do assassinato de Marcelo, significa, na realidade, mais um incentivo aos crimes de ódio e à violência política comandados por Bolsonaro no Brasil. Nós queremos justiça. Queremos eleições limpas, sem violência. O Brasil precisa de paz”, concluiu a deputada.