Governo vai trabalhar contra PEC das praias na CCJ do Senado, diz Padilha

VEJA Mercado - segunda, 3 de junho

Saída de estrangeiros da bolsa dá sinais de reversão, diz Luís Moran

VEJA Mercado desta segunda-feira recebeu o chefe de pesquisas da EQI Research. Entre outros assuntos, ele diz que números se estabilizaram em maio e podem voltar a subir no segundo semestre, além de analisar as possíveis surpresas no resultado do PIB do primeiro trimestre que será divulgado nesta terça-feira.