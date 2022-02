Governo vai liberar FGTS a vítimas das chuvas em Petrópolis, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na Rússia nesta quarta, Jair Bolsonaro falou das ações que o governo está adotando para socorrer as vítimas das chuvas que devastaram Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Segundo o presidente, o governo vai liberar o FGTS a moradores da cidade que foram atingidos pelas chuvas. Bolsonaro deve chegar ao Brasil na quinta e partir diretamente para o interior do Rio com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que está cuidando de outras ações de socorro ao estado.