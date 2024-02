Governo vai investir R$ 49,5 milhões em pesquisa sobre Defesa Nacional

Giro VEJA - quinta, 1º de fevereiro

O início dos trabalhos no Supremo e a posse de Lewandowski na Justiça

Na abertura do ano do Judiciário, o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, disse que “não precisa gastar” mais tempo e nem energia em defesa da democracia porque as instituições funcionam na mais plena normalidade e convivência harmoniosa e pacífica de todos. O início dos trabalhos no Supremo, o ato simbólico com Lula e a posse do ministro Ricardo Lewandowski no ministério da Justiça e Segurança Pública são os destaques do Giro VEJA.