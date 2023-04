Governo vai à Justiça e retira pensão de viúva de petista no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há duas semanas, Lula visitou Pâmela Silva, viúva do petista Marcelo Arruda, morto por um bolsonarista no ano passado em Foz do Iguaçu. O presidente tratou de registrar nas redes sociais o encontro.

Nas palavras dele, Arruda foi “covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceita”: “Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai”.

Nas imagens, Lula aparece beijando a cabeça de um dos filhos do casal.

Nesta semana, a gestão petista conseguiu suspender na Justiça o pagamento de uma pensão de 1.312 reais aos filhos menores da vítima. O argumento usado pelo governo foi o de que o valor desequilibraria as contas do governo — o mesmo que gastou 65.000 reais num sofá para o Palácio da Alvorada de Lula, entre outros móveis caros.

A família do petista morto emitiu nota apontando contradições do governo petista. Lula, claro, não deve ter participado da decisão da AGU, mas responde politicamente pelos efeitos dela. A família vai recorrer da decisão do TRF-4.