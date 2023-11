Governo terá reforço para votar reforma tributária no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado vai votar, nesta quarta, o texto da reforma tributária aprovado nesta terça na CCJ da Casa. Para evitar imprevistos, ministros de Lula que são senadores, como Carlos Fávaro, da Agricultura, vão retomar os mandatos e votar o relatório do senador Eduardo Braga.

Fávaro vai assumir o lugar que estava com a suplente Margareth Buzetti. O governo confia que terá maioria para aprovar a matéria, mas quer se garantir, já que o Planalto já sofreu derrotas no plenário do Senado em outras votações.

Nesta terça, após mais de sete horas de reunião, a CCJ aprovou a proposta de reforma no sistema tributário brasileiro. O texto de Braga passou com 20 votos favoráveis e seis contrários.

A CCJ alterou a PEC que veio da Câmara para criar um instrumento que busca evitar aumento de impostos e para elevar a 60 bilhões de reais o fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais. A proposta será votada em dois turnos na sessão que começa 14h.