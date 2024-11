Governo Tarcísio quer criar maior rede de turismo ferroviário do Brasil

O governo de São Paulo lançará, nesta quarta-feira, o Programa de Turismo Ferroviário do Estado de São Paulo, que busca expandir a rede de trens turísticos e impulsionar o setor com novos investimentos. A ideia é que ele seja desenvolvido ao longo dos próximos dez anos com a ampliação de 23 circuitos ferroviários, conexão com rodovias e outros modais, além de iniciativas de crédito e capacitação de mão de obra. Também haverá a autorização de recursos para a implantação do museu da Revolução, em Cruzeiro, interior do estado.

De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, o turismo ferroviário no estado já movimenta cerca de 150 milhões de reais todos os anos, com potencial para alcançar, através da concretização do programa de expansão, 1,8 bilhão ao longo dos próximos 10 anos.

A iniciativa é da secretaria de Turismo e Viagens do governo e conta com apoio das secretarias de Parcerias e Investimentos, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Transportes Metropolitanos, e Cultura, Economia e Indústria Criativa. O projeto faz parte do programa “SP Nos Trilhos”, um plano estadual com mais de 40 iniciativas voltadas ao transporte ferroviário de passageiros e cargas, incluindo trens intercidades, VLTs, trens urbanos e metrô, com investimentos estimados em 194 bilhões de reais e uma malha de mais de 1.000 quilômetros de ferrovias.

“Os trens turísticos transformam as paisagens urbanas e rurais, beneficiando os municípios por onde passam”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens.

São Paulo já conta com circuitos ferroviários em operação, como o expresso São Paulo-Paranapiacaba, no distrito de Santo André, o Trem da República, ligando Salto a Itu, e o trem de Guararema. Com a ampliação, uma das linhas a serem implantadas é a do Expresso Mantiqueira, ligando o município de Cruzeiro ao túnel da Revolução de 1932, conectando ao trem turístico de Passa Quatro, em Minas Gerais.