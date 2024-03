Governo Tarcísio investiga contratos da gestão de Rodrigo Garcia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O gabinete do secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, abriu nesta semana uma sindicância para investigar contratos de um consórcio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) durante o governo de Rodrigo Garcia.

A investigação tem prazo de 30 dias, mas podem ser prorrogados, e mira três contratos celebrados entre maio e junho de 2022, nos primeiros meses que Garcia assumiu o governo de São Paulo. O valor somado das contratações ultrapassa 100 milhões de reais.