Governo Tarcísio cria “lixômetro” em comemoração ao “Dia do Rio Tietê”

Em comemoração ao “Dia do Rio Tietê”, que é celebrado no próximo dia 22, domingo, a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criou “lixômetro”. O equipamento será instalado no Rio Pinheiros, principal afluente do Tietê, no dia 23 deste mês.

De acordo com a secretaria estadual de Meio Ambiente, o objetivo da criação do “lixômetro” é mostrar dados atualizados semanalmente sobre a quantidade de lixo superficial recolhida no canal, e com isso impactar as pessoas que circulam pela região.

Assim, o governo pretende usar a data para conscientizar a população sobre a importância da preservação e despoluição do maior rio do estado.

Além da inauguração do medidor, outros eventos marcarão a data. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, participará de uma remada no Tietê na sexta, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e de uma caminhada no sábado no Parque Ecológico Tietê, com plantação de mudas.

No dia 22, domingo, data do aniversário do rio, Natália irá até o município de Salesópolis, onde está localizada a nascente do Tietê, participando de um evento em parceria com a prefeitura local.