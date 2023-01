Governo suspeita que gente do Planalto ajudou terroristas

O ministro Paulo Pimenta, da Secom, disse nesta segunda que o grupo de terroristas deve ter sido conduzido por gente que conhecia o Palácio do Planalto. Segundo Pimenta, as portas principais do Planalto e do Congresso, ao contrário do STF, não foram quebradas, o que seria um indício de que os extremistas foram ajudados.

“Vocês podem observar que a porta principal não foi quebrada. Então, as pessoas entraram pela porta. No Congresso Nacional, a porta também não foi danificada. Já no Supremo Tribunal Federal, vocês podem ver que a porta foi destruída”, disse Pimenta a jornalistas no Palácio do Planalto.

“Quem entrou no Palácio, conhecia o Palácio. Nada do que aconteceu aqui poderia ter acontecido sem que algum nível de facilitação, algum nível de cumplicidade tivesse ocorrido”, afirmou.

O chefe da Secom disse que possui vídeos que corroboram com a suspeita, mas ressaltou que o trabalho de apuração deve ser feito. As imagens podem servir como provas para a investigação.

“Isso foi uma tentativa de golpe de Estado, que não se efetivou, e as pessoas que estão envolvidas precisam ser imediatamente responsabilizadas”, seguiu Pimenta.