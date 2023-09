Governo sofre com viagens de Lula e perfil centralizador no Planalto

A intensa agenda de viagens de Lula neste terceiro mandato produziu um efeito curioso em Brasília. O petista, em sua terceira passagem pelo Planalto, encarna a face mais centralizadora com a caneta presidencial.

Quando empregou muita gente no governo e esvaziou poderes na mesma proporção, Lula deixa uma legião de companheiros entregues a intrigas menores quando sai do país.

“É como se o governo estacionasse, não evoluísse em temas que estão sob análise de Lula. Sem nada pra fazer, essa gente toda mergulha em intrigas e conspiratas”, diz um importante conselheiro de Lula na Praça dos Três Poderes.

Lula colheu bons números de popularidade nos últimos meses. Com a reforma ministerial e o noticiário parado em questões menores, como a compra do avião presidencial com cama de casal, por exemplo, arrisca o trabalho já realizado. Sem agenda positiva no plano doméstico, sobram críticas ao deslumbramento de Janja mundo afora e aos escorregões do petista nas tribunas internacionais.

Para piorar, Lula não tem nesse mandato um gerente capaz de colocar ordem na casa, controlar o falatório de ministros ou organizar agendas durante sua ausência. Já no Brasil, Lula dará posse aos seus dois novos ministros do centrão, anunciará seu escolhido para a PGR e terá, na sequência, que cuidar da própria saúde, submetendo-se a um procedimento cirúrgico.

“As coisas estão paradas. O governo não se movimenta. Lula precisa delegar, confiar”, diz um auxiliar.

Prova desse diagnóstico está nos anúncios do Planalto nos últimos dias. Pode ser bonito, lá fora, falar das posições de protagonismo que o Brasil assumiu em organismos internacionais — o petista acabou de ocupar a presidência rotativa do G20, por exemplo –, mas, aqui no Brasil, no dia a dia de quem trabalha e de quem produz, a ausência de agendas novas fala alto.

