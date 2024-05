Governo sobe o teto do Minha Casa, Minha Vida para R$ 200 mil no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro das Cidades, Jader Filho detalhou nesta terça-feira, em Porto Alegre, o trabalho da pasta para auxiliar famílias atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, 2.000 casas já estão em processo de compra pelo governo para serem construídas no estado.

A lista de casas mapeadas — destruídas ou condenadas –, apenas nas áreas urbanas, está em 4.500 unidades já apresentadas ao ministério. O valor do Minha Casa, Minha Vida, que tinha teto de 170.000 reais, agora passará a 200.000 reais.

A Caixa abriu um site para que as construtoras possam apresentar unidades habitacionais que queiram vender ao programa de socorro ao Rio Grande do Sul.

“Desde a semana passada nós abrimos um site no ministério para que as prefeituras possam nos passar o número de casas que foram destruídas ou estão condenadas. Dos 400 municípios que estão em estado de emergência, até agora 66 preencheram”, disse o ministro.