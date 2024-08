Governo reconhece avanço de porto em SC no volume de carga movimentada

O Porto de São Francisco do Sul (SC) foi reconhecido, nesta semana, pelo Ministério de Portos e Aeroportos com o 1º lugar no aumento percentual no volume de carga movimentada em 2023, entre todos os portos públicos do Brasil.

No ano passado, o terminal do Norte catarinense atingiu o recorde histórico de movimentação de carga: 16,8 milhões de toneladas, 33% a mais do que em 2022.

O ministério usa o Índice de Gestão da Autoridade Portuária para avaliar os terminais e reconheceu ainda os avanços conquistados pelos portos do país, especialmente em relação às medidas para promover o desenvolvimento sustentável, bons investimentos, eficiência operacional e competitividade dos terminais portuários.

Por meio do índice, o governo analisa um ranking das autoridades portuárias de todo o país, avaliando 15 índices, como desempenho de gestão e governança, transparência na publicação de informações, capacidade de concretizar investimentos e qualidade da gestão ambiental, entre outros.