Governo quer tirar de si responsabilidade pela gasolina, diz petista

O deputado federal Júlio Delgado (PT-MG) disse que o governo de Jair Bolsonaro é o responsável pela alta desenfreada dos combustíveis no Brasil. Segundo ele, apesar de a União ser a acionista majoritária da Petrobras, o governo tenta “tirar de si” a responsabilidade pelos aumentos.

Delgado lembra que o conflito da Rússia com a Ucrânia deve pressionar ainda mais o setor de combustíveis. A estatal anunciou nesta quinta um reajuste de 18% na gasolina e de 24% no diesel na esteira do conflito armado na Europa.

“O preço da guerra chega ao Brasil após este duro aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras. O governo quer tirar de si a responsabilidade. O mesmo governo que age para privatizar setores estratégicos, como da energia”, disse.

O parlamentar lembra que a alta terá efeito em cascata na economia brasileira. “Ainda tem o impacto no preço do trigo, que vai resultar no pão mais caro, um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro. Ainda assim, tem gente que acha que a guerra está do outro lado do planeta. Essa é a conta que se paga”, disse.