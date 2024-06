Governo prorroga prazo de alistamento militar no Rio Grande do Sul

A data limite para o alistamento militar obrigatório foi prorrogada até 31 de agosto para os moradores do Rio Grande do Sul. O prazo para os demais jovens se encerra no próximo domingo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta.

O Ministério da Defesa pode alterar novamente a data no RS, enquanto estiver mantido o estado de calamidade pública, decretado em 7 de maio, em função das fortes chuvas que causaram enchentes na maior parte dos municípios gaúchos.

O alistamento militar é obrigatório para pessoas do sexo masculino que completaram 18 anos, em 2024.