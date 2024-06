Governo promove atos em memória de Bruno e Dom, assassinados há dois anos

Exatos dois anos após o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas, os ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos e Cidadania vão promover nesta quarta-feira uma série de atos em memória dos dois, em Brasília.

A abertura da programação está marcada para as 14h, no Cine Brasília, com a presença da ministra Sonia Guajajara, quando haverá uma mesa redonda sobre a memória no Vale do Javari a partir da luta dos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas.

Às 16h30, será exibido o documentário “Vale dos isolados: o assassinato de Bruno e Dom”, que teve roteiro de Cristine Kist e direção da jornalista Sônia Bridi e recebeu o prêmio Vladimir Herzog de melhor produção jornalística em vídeo

Às 18h, imagens de Bruno e Dom serão projetadas no MDHC, no Bloco A da Esplanada dos Ministérios. Às 19h30, no Memorial dos Povos Indígenas, será apresentado um balanço das principais entregas e ações do governo federal para promover a proteção territorial e a garantia dos direitos humanos dos indígenas conforme o Plano de Proteção do Vale do Javari, que foi elaborado em 2023 e começou a ser executado no mês passado.

Segundo os ministérios, o evento faz parte das ações previstas na mesa de seguimento adotada no âmbito da implementação das Medidas Cautelares 449-22, outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e foi idealizado juntamente com os representantes do caso na esfera internacional e os demais órgãos estatais participantes.

Veja a programação completa dos atos desta quarta-feira:

Cine Brasília (Asa Sul, Brasília)

14h: Abertura com pronunciamento de representantes do MPI, MDHC, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Funai, Repórteres Sem Fronteiras, Artigo 19, Instituto Vladimir Herzog, Alessandra Sampaio, viúva de Dom Phillips; Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira e diretora do Departamento de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato do MPI; Fernanda dos Anjos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq.

15h: Mesa redonda “A memória do indigenismo no Vale do Javari a partir da luta dos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas”

Participam da mesa: Leonardo Sette, diretor de cinema; Cristóvão Negreiros, beneficiário das Medidas Cautelares; Elias Bigio, do Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI); Pedro Vaca, relator especial para Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Renan Sotto Mayor, da Defensoria Pública da União (DPU), e a jornalista Sônia Bridi, diretora do documentário “Vale dos Isolados”.

16h30: Exibição do documentário “Vale dos isolados: o assassinato de Bruno e Dom”.

Bloco A da Esplanada dos Ministérios

18h: Projeção de imagens de Bruno Pereira e Dom Phillips.

Memorial dos Povos Indígenas

19h30: Ato em memória de Bruno Pereira e Dom Phillips no Memorial dos Povos Indígenas, com presença de representantes do MPI, da Funai, do MDHC, Ministério das Relações Exteriores, MJSP, Ibama, Comissão Interamericana de Direitos Humanos , a deputada Célia Xakriabá, entre outros. Apresentação musical de Djuena Tikuna.