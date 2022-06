Governo poderá usar aviões agrícolas no combate a incêndios florestais

Foi aprovado nesta quarta pela Câmara dos Deputados o projeto do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) que autoriza a contratação, por parte do poder público, de aviões agrícolas para o combate a incêndios florestais. Para o parlamentar, a aprovação ocorre em um momento importante, em que as atenções de todos estão voltadas para o início do período das secas.

“Esta é, sem dúvida, uma grande notícia para todos os brasileiros, inclusive nós mato-grossenses. Estamos falando da liberação do uso da segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo para o auxílio à preservação ambiental”, destaca o senador.

Fávaro pontua que a ideia para proposta surgiu em 2020, justamente quando o país assistia cenas de devastação causadas pelos incêndios no Pantanal: “Enquanto os animais morriam, a vegetação era destruída e os valentes homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, pantaneiros e pantaneiras, lutavam contra as chamas, os aviões permaneciam em solo”.

Pela proposta aprovada pelos deputados, fica alterado o Código Florestal, com a determinação de que os planos de contingência para o combate aos incêndios tenham diretrizes para o uso da aviação agrícola.

Com a aprovação na Câmara, ocorrida nesta quarta, o texto segue agora para a sanção presidencial.

