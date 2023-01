Governo pede ao STF que mobilize estados contra novos ataques golpistas

O anúncio de potenciais manifestações nas capitais do país nesta quarta levou o Governo Lula a acionar o STF pedindo que a Corte alerte as forças de segurança nos estados a adotarem medidas para conter eventuais ataques de bolsonaristas golpistas no país.

A avaliação de integrantes do governo é de que o plano terrorista registrado no domingo, em Brasília, ainda está em curso no país, com apoiadores de Jair Bolsonaro tramando diferentes ações. Nas redes, os bolsonaristas que tentam derrubar o governo e o Estado Democrático de Direito anunciaram para esta quarta uma “mega manifestação nacional pela retomada do poder”.

No texto enviado ao STF, a AGU pede que a Corte limite momentaneamente o direito à manifestação no país, impedindo que os golpistas promovam bloqueios de estradas, por exemplo. Também pede que as forças de segurança identifiquem veículos usados na organização dos atos golpistas. O governo ainda solicita a prisão em flagrante de quem obstruir vias urbanas ou tentar invadir prédios públicos.