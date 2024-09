Governo paga BPC a venezuelanos que moram na Venezuela; PF investiga

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal (PF) está investigando possíveis fraudes na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para venezuelanos refugiados em Roraima.

A suspeita recai sobre famílias que cadastram residência no Brasil, conseguem acesso a um ou mais benefícios, deixam só um dos parentes no estado sacando o dinheiro e voltam para a Venezuela sem registrar a saída.

O senador Dr. Hiran (PP-RR) fez um requerimento ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, pedindo informações sobre o número de beneficiários estrangeiros e migrantes registrados no Cadastro Único e seus domicílios no país.