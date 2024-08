Governo oficializa subsídio de R$ 40 mil para afetados por enchentes no RS

O ministro das Cidades, Jader Filho, vai assinar logo mais uma portaria para conceder um subsídio de 40.000 reais para a Faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida — aos beneficiários que ganham salário entre 4.400 e 8.000 reais — para quem tiver perdido sua casa durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

O recurso poderá ser utilizado na entrada para a compra de imóveis acima de 200.000 reais. Além desse incentivo, outros subsídios poderão ser concedidos por Estados e municípios para aumentar o valor.

O anúncio do subsídio foi feito no começo do mês passado pelo ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, em reunião com prefeitos, em Porto Alegre.