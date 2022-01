Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo brasileiro negocia com países do Oriente Médio e da Europa um pacote de serviços de manutenção e de fornecimento de novas aeronaves do Super Tucano, a aeronave turboélice de ataque leve produzida pela Embraer. Negócio bilionário.