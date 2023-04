Governo Lula volta a discutir Corredor Rodoviário Bioceânico

Ministro dos Transportes, Renan Filho viaja para a Argentina nos próximos dias com uma importante agenda.

Além de discutir políticas do setor com representantes de países da América Latina e do Caribe, o auxiliar de Lula vai retomar conversas em torno do projeto do Corredor Rodoviário Bioceânico.

O projeto tem o objetivo de interligar os litorais do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico por rotas de transportes de carga.