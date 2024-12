Governo Lula vai contratar navios de cruzeiro para a COP-30 no Pará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo Lula avalia contratar dois navios de cruzeiro para oferecer estadia de alto nível aos participantes da COP-30, em Belém, no Pará. O evento internacional está marcado para novembro do próximo ano.

A ideia é que os dois navios juntos ofereçam 4.500 leitos aos participantes da conferência. A contratação das embarcações será feita pela Embratur e seguirá as regras do mercado privado.

A ideia é que os pacotes de estadia sejam vendidos por operadoras de turismo, o que reduzirá o custo do negócio para os cofres da estatal.

Na semana passada, o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, e o ministro das Cidades, Jader Filho, estiveram com Lula no Planalto para discutir os preparativos para o evento.